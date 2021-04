Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Blumenkasten brennt

Obernkirchen (ots)

(ma)

Aus bislang unbekannten Gründen hat sich gestern ein leerer Kunststoffblumenkasten an der Straße "Am Hackenberg" in Obernkirchen entzündet.

Der Blumenkasten hing an einem Einfamilienhaus an einer Holzbalkenfassade zwischen der Garage und dem Eingangsbereich. Ein Nachbar des Geschädigten bemerkte das Feuer und informierte den Hauseigentümer, der die offenen Flammen mit Wasser löschen konnte.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen; die Ursache der Brandentwicklung ist bislang unbekannt.

Die Gefahr eines Übergreifens der Flammen auf das Wohnhaus bestand nicht.

