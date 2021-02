Polizei Wuppertal

POL-W: SG - 73-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 17.02.2021, kurz nach 19:00 Uhr, kollidierte auf der Cronenberger Straße ein PKW mit einem Fußgänger. Eine 59-jährige Solingerin fuhr mit ihrer blauen Mercedes C-Klasse auf der Cronenberger Straße in Richtung Potsdamer Straße, als sie kurz hinter der Bushaltestelle Potsdamer Straße bei Dunkelheit mit einem 73-jährigen Solinger zusammenstieß, der in Begleitung seiner Ehefrau (66) die Straße überquerte. Bei dieser Karambolage wurde der Mann auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Die Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn dann zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden. Im Rahmen der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

