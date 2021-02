Polizei Wuppertal

POL-W: W Fußgängerin mit Rollator bei Unfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (17.02.2021, gegen 19:30 Uhr), kam es am Sonnborner Ufer in Wuppertal zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin.

Eine 56-jährige VW-Fahrerin befuhr die Straße Sonnborner Ufer in Richtung Elberfeld. An der Einmündung Sonnborner Ufer/Rutenbecker Weg kollidierte sie mit einer 82-jährigen Fußgängerin aus Wuppertal, die mit ihrem Rollator auf die Fahrbahn trat. Das Fahrzeug erfasste die Frau und schleuderte sie zu Boden. Hierbei erlitt sie schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der entstanden Sachschaden wird auf etwa 1200 Euro geschätzt.

Die Straße Sonnborner Ufer musste für die Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden teilweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. (weit)

