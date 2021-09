Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Mit über 2,6 Promille hinter dem Steuer eines Audis Unfall verursacht (19.09.2021)

VS-Schwenningen (ots)

Eine 45-jährige Frau hat mit über 2,6 Promille erheblich alkoholisiert hinter dem Steuer eines Audis am Sonntagabend auf der Bildackerstraße im Bereich der Abzweigung Arminstraße einen Unfall verursacht. Die Frau war gegen 17.30 Uhr mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf der Bildackerstraße in Richtung genannter Abzweigung unterwegs und wollte dort nach rechts auf die Arminstraße abbiegen. Schon am Ende der Bildackerstraße prallte die Frau mit dem Audi gegen einen geparkten Golf. Im Zuge des Abbiegevorgangs fuhr der Audi dann nocht gegen vorhandene Eingangsstufen am Gebäude Arminstraße 12 und blieb dann mit ihrem Wagen nach einem neuerlichen heftigen Aufprall gegen die Hauseingangstür des Gebäudes Arminstraße 11 stehen. Durch den Unfall zog sich die Frau Verletzungen zu, so dass sie über Nacht in einer Klinik behandelt werden musste. Dort wurde nach einem positiven Alkoholtest auch eine Blutennahme vorgenommen. Nun wird sich die Frau in einem Strafverfahren für die Fahrt unter Alkoholeinwirkung und den Unfall verantworten müssen.

