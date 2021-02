Polizei Bochum

POL-BO: Bochum: Zwei Pkw-Brände im Stadtteil Riemke - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (11.02.2021), gegen 3:00 Uhr, haben in Bochum-Riemke an der Schmechting- und Haldenstraße -in einem zeitlichen Abstand von weniger als 15 Minuten- zwei Autos gebrannt.

Weitere vier Autos, die neben den brennenden Fahrzeugen geparkt waren, wurden ebenfalls beschädigt.

Die Feuerwehr konnte die Fahrzeuge löschen. Ein Peugeot sowie ein Renault wurden bei dem Brand völlig zerstört. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf mehr als 50.000 Euro geschätzt.

Der Renault musste in einem Spezialcontainer für Elektrofahrzeuge abgeschleppt werden.

Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei (KK 11) haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter den Telefonnummern 0234/909-4105 und 0234/909-4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell