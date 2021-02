Polizei Bochum

POL-BO: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Bochum - Innenstadt (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten gegen 00:15 Uhr am 10.02.2021 Müllsäcke auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses in der Bochumer Innenstadt in Brand. Alle Bewohner des Hauses konnten dieses aber unbeschadet verlassen und sich anfangs in den Einsatzfahrzeugen von Feuerwehr und Polizei und später in einem Bus der Bogestra aufwärmen. Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr trat dermaßen viel Wasser aus, dass die Fahrbahn gefror und gesperrt werden musste. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

