Polizei Bochum

POL-BO: Laube brennt, S-Bahn-Strecke zeitweise gesperrt - Zeugen gesucht

Witten (ots)

In Witten-Rüdinghausen ist am frühen Donnerstagmorgen, 11. Februar, eine Laube in Brand geraten. Der Bahnverkehr wurde zeitweise beeinträchtigt.

Gegen 1.50 Uhr morgens meldeten Zeugen über den Notruf das Feuer in der an der Brauckstraße 20. Auf dem dortigen Grabeland war eine Hütte in Brand geraden. Die Feuerwehr Witten löschte das Feuer. Die nahegelegene S-Bahn-Strecke wurde bis zum Ende der Löscharbeiten (ca. 3 Uhr) gesperrt.

Die Brandermittler des Kriminalkommissariats 11 haben ihre Arbeit aufgenommen. Brandstiftung kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: 0234 / 909 4110 oder -4441 (Kriminalwache).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell