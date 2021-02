Polizei Bochum

POL-BO: Betrunkener Fußgänger (28) geht bei Rot über die Ampel - zwei Autos stoßen zusammen

Bochum (ots)

In Bochum-Wattenscheid ist es am 9. Februar zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen. Ein stark alkoholisierter Bochumer (28) war bei Rot über die Ampel gelaufen, woraufhin zwei Autos zusammenstießen.

Was war passiert? Gegen 17.20 Uhr überquerte der 28-Jährige mit einer Flasche Bier in der Hand zu Fuß den Kreuzungsbereich Voedestraße/Swidbertstraße. Die Fußgängerampel zeigte zu diesem Zeitpunkt Rot. Zu gleichen Zeit fuhren zwei Autofahrer (39, 45, beide aus Bochum) hintereinander auf der Marienstraße in Richtung Voedestraße. Um einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger zu vermeiden, musste der 45-Jährige stark abbremsen. Der 39-Jährige konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr dem vorausfahrenden 45-Jährigen auf der schneebedeckten Fahrbahn auf.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Beschuldigte zuvor bereits eine Flasche Korn aus einem Geschäft gestohlen hatte und erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille.

Gegenüber den anderen Beteiligten sowie den Polizisten zeigte sich der Beschuldigte sehr aggressiv und sperrte sich gegen die Maßnahmen. Die Beamten nahmen den 28-Jährigen daher in Gewahrsam. Sie schrieben eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell