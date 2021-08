Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Seniorin verwechselt Pedale - in Firmengebäude gefahren

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 15 Uhr hatte eine 80-jährige Autofahrerin beim Kreisverkehr in der Lerchenbergstraße das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt und dadurch die Kontrolle über ihr Auto verloren. Ich Fahrzeug beschleunigte plötzlich sehr stark, und kam von der Fahrbahn ab. Erst nachdem sie in die Glasfront eines dortigen Firmengebäudes fuhr, kam sie zum Stehen. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40 000 Euro.

