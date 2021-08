Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ballendorf BAB 7 - Auf Vordermann gekracht

Zwei Verletzte und 26.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Freitagnachmittag auf der A7 Höhe Ballendorf.

Ulm (ots)

Dabei fuhr ein 63jähriger Mann mit seinem in den Niederlanden zugelassenen VW Golf auf der linken Spur in Richtung Würzburg. Er erkannte offensichtlich zu spät, dass der vor ihm fahrende Kia bremste und prallte in dessen Fahrzeugheck. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Kia in die Mittelleitplanke. Beide Unfallbeteiligten kamen schließlich stark beschädigt auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Unfallverursacher und seine gleichaltrige Beifahrerin verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Die ebenfalls im Fahrzeug sitzenden Kinder im Alter von 10 und 15jahren blieben unverletzt. Auch der 27jährige Kia-Fahrer und dessen 25jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die schwer beschädigten Autos mussten durch Abschleppfahrzeuge von der Autobahn geborgen werden. Bis zur Räumung der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der A7 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 1562796)

