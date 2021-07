Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ortstafel entwendet

Uslar (ots)

USLAR-WIENSEN (js) Zwischen dem 23.07.21, 12.00 Uhr, und dem 25.07.21, 09.45 Uhr, wurde die Ortstafel der Ortschaft Wiensen auf der K 449, die von Uslar in Fahrtrichtung Wiensen am linken Straßenrand aufgestellt war, von bisher unbekannten Tätern entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 63 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell