Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand in einem Wohnhaus

Northeim (ots)

Northeim, Matthias-Grünewald-Straße, Dienstag, 27.07.2021, 03.36 Uhr

NORTHEIM (Mü) - In der Nacht zu Dienstag kam es zum Brand einer Erdgeschosswohnung eines 64-Jährigen.

Durch Anwohner wurde der Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus festgestellt. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten vor Ort eine starke Rauchentwicklung feststellen. Alle Bewohner des Hauses konnten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten. Weitere Personen konnten bei einer Nachschau in dem brandbetroffenen Objekt nicht aufgefunden werden. Die Wohnungen des brandbetroffenen Gebäudes sind derzeit unbewohnbar. Die Hausbewohner konnten durch die Stadt Northeim in einer Notunterkunft untergebracht werden. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren etwa 62 Einsatzkräfte der Feuerwehr und ca. 20 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes.

Insgesamt wird die Schadenshöhe auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen.

