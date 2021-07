Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW-Aufbruch

Uslar (ots)

USLAR (js) Am Samstag, dem 24.07.21, zwischen 17.00 und 19.20 Uhr, wurde ein PKW, der auf einem Parkplatz in der Mauerstraße in Uslar abgestellt war, gewaltsam aufgebrochen und daraus eine Geldbörse mit diversen Papieren entwendet. Es entstand Sachschaden von ca. 520 EUR. Auch hier wird um Hinweise an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000, gebeten.

