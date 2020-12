Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Straßenbahn entgleist - Zeugen gesucht

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Aus noch unbekannter Ursache entgleiste heute (21.12.2020) eine Straßenbahn in Ludwigshafen. Die Straßenbahn fuhr gegen 10.16 Uhr auf der Carl-Bosch-Straße in Richtung Brunckstraße, als sie in einer Kurve entgleiste. Bei dem Unfall wurde ein Fahrgast leicht verletzt. Die Straßenbahn blockierte die Brunckstraße stadteinwärts. Der Verkehr wurde in Richtung Sternstraße abgeleitet. Ob Sachschaden entstand steht derzeit noch nicht fest. Die Bergung der Straßenbahn dauert weiter an. Die Polizei sucht nun weitere Fahrgäste und Zeugen, die den Unfall mitbekamen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

