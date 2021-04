Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf) Zusammenstoß auf Kreuzung (07.04.2021)

Villingendorf (ots)

Um die Mittagszeit ist es in der Teufenstraße zu einem Zusammenstoß zweier Pkw gekommen. Ein 51-Jähriger war mit seinem Peugeot kurz nach 12 Uhr auf der Teufenstraße unterwegs und wollte nach links in die Herrenzimmerner Straße abbiegen. Hierbei übersah er eine 30-jährige Autofahrerin, die von der Hauptstraße nach links in die Teufenstraße abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Die 30-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An ihrem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Das Auto des Mannes wurde in Höhe von circa 2.000 Euro beschädigt.

