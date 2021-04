Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, Lkrs. RW) Frau verliert Kontrolle über ihr Auto 7.4.21

Villingendorf (ots)

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Zimmern ob Rottweil und Villingendorf hat eine Autofahrerin am Mittwochmorgen die Kontrolle über ihren Kia verloren. Das Auto schlitterte wegen zu hohem Tempo bei glatter Straße zunächst in einen Wildfangzaun und dann eine Böschung hinunter. Sie blieb bei dem Unfall unverletzt. An ihrem Auto entstand aber Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell