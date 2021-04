Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) BMW contra VW 7.4.21

Oberndorf-Lindenhof (ots)

In der Ringstraße ist am Mittwochmorgen ein BMW-Geländewagen mit einem VW zusammengestoßen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Der 21-Jährige kam vom Parkplatz der evangelischen Kirchengemeinde und fuhr in die Ringstraße ein. Dabei übersah er die 50-Jährige in dem Golf. Verletzte gab es nicht

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell