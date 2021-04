Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenbach am Heuberg, Landkreis Tuttlingen) Laternenmast angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher (29.03. - 06.04.2021)

Reichenbach am Heuberg, Landkreis Tuttlingen (ots)

Erheblicher Sachschaden an einem Laternenmast hat ein Unbekannter bei einem Unfall verursacht, der sich im Zeitraum von Montag, 29.03., bis Dienstag, 06.04., an der Einmündung der Mühlstraße auf die Neue Straße in Reichenbach am Heuberg ereignet hat. Ein Unbekannter prallte vermutlich beim Abbiegen von der Mühlstraße auf die Neue Straße gegen einen dort montierten Laternenmast und richtete an diesem Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro an. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Wehingen (07426 1240) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher.

