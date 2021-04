Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg/ Schwarzwald) - Sattelschlepper blockiert B 500 zwischen Triberg und Schönwald

Triberg/ Schwarzwald (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 7 Uhr ist es auf der B 500 zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelschlepper gekommen. Der 44-jährige Fahrer war auf Höhe Triberg bergaufwärts in Richtung Schönwald mit seinem Lkw unterwegs. Wegen der dortigen Schneeglätte rutschte er auf Höhe Ortschild Triberg über die Gegenfahrspur auf die dortige Leitplanke. Wegen Schneeglätte war eine Weiterfahrt zu diesem Zeitpunkt nicht möglich und die B 500 war einseitig blockiert. Nachdem sich die Straßenverhältnisse nach rund einer Stunde gebessert hatten, konnte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen. An der Leitplanke und am Sattelschlepper entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

