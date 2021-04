Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) BMW gerät ins Schleudern (07.04.2021)

VS-Schwenningen (ots)

Infolge spiegelglatter Fahrbahn ist ein 56-Jähriger heute Morgen gegen 6 Uhr mit seinem Auto ins Schleudern geraten, als er auf der Spittelstraße, in Richtung Austraße, unterwegs war. Sein BMW drehte sich daraufhin um 180 Grad, geriet auf die Gegenfahrbahn und beschädigte dort den entgegenkommenden VW einer 34-jährigen Frau. An dem Pkw des Mannes entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der VW wurde in Höhe von rund 1.000 Euro beschädigt. Verletzt wurde niemand.

