Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Kontrollen mit Zivilfahrzeug

Rheinhessen/Gau-Bickelheim (ots)

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim führte am 18.3.2021 Kontrollen mit Zivilstreifen in ihrem Dienstgebiet auf der A 61 und A 63 durch. Dabei wurde bei einem 33-jährigen Fahrer eines PKW Drogeneinfluss festgestellt. Die Polizisten kontrollierten ihn auf der A 61 in Höhe Gau-Bickelheim. Er muss nun mit einem Bußgeld, einem Fahrverbot und einer Strafanzeige rechnen. In weiteren Fällen wurde drei mal die nicht zulässige Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt beanstandet. In je vier Fällen wurden Anzeigen wurden Geschwindigkeitsüberschreitungen erfasst sowie wegen zu geringem Abstand zum Vorausfahrenden. Drei Fahrer müssen mit Bußgeldern wegen Überholen im Überholverbot rechnen, davon zwei LKW-Fahrer und ein Fahrer eines PKW mit Anhänger. Ein weiteres Mal wurde die Überschreitung der Hauptuntersuchungsfrist um mehr als acht Monate beanstandet.

