POL-KN: (Vöhringen, Lkrs. RW) Zigarettenautomat gestohlen 6.4.21

Vöhringen (ots)

Eine kompletten Zigarettenautomaten samt Inhalt haben Unbekannte in den letzten Tagen von der Außenwand der alten "Linde" in der Sulzer Straße weggerissen und gestohlen. Gewaltsam hebelten die Täter den Automaten von der Wand, so dass ein Teil der Befestigungsschrauben herausgerissen wurden. Von dem Automaten und von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Sulz unter 07454 92746 entgegen.

