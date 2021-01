Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Scheibe mit Gullydeckel eingeworfen+Falsche Kennzeichen+Fahrer nach Flucht durch Polizei gestellt+Von Sonne geblendet+Fahrradfahrerin nach Unfall leicht verletzt+Vorgärten nach Unfall beschädigt

Landkreis Osterholz (ots)

Scheibe mit Gullydeckel eingeworfen Schwanewede. Am späten Dienstabend, gegen 23:40 Uhr, schmissen unbekannte Täter das Fenster einer Schule im Waldweg mit einem Gully ein. Die Unbekannten waren voraussichtlich nicht im Gebäude, sodass sie auch kein Diebesgut erlangten. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Umständen geben können, werden gebeten, die Polizei unter 04209/918650 zu kontaktieren.

Falsche Kennzeichen Lilienthal. Am Dienstag wurden der Polizei zwei Autos gemeldet, die auffällig geparkt hatten. In der Straße "Beim neuen Damm" stellten die Beamten schließlich fest, dass die Kennzeichen an dem Pkw gefälscht waren. Bei einem Auto im Speckendamm wurden hingegen zwei unterschiedliche und entstempelte Kennzeichen verwendet. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ein und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Kennzeichen an den Autos wurden zudem sichergestellt.

Fahrer nach Flucht durch Polizei gestellt Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagabend, gegen 21:50 Uhr, stellte die Polizei einen 32-jährigen Autofahrer mit auffälliger Fahrweise in Osterholz-Scharmbeck fest. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, entzog sich dieser mit stark überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle. Der Mann fuhr durch mehrere Wohngebiete bis zur Mozartstraße. Dort stieg er aus dem Auto und flüchtete zu Fuß vor der Polizei. Die Beamten konnten den Mann jedoch wenig später stellen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, oder Personen, die durch die Fahrweise des 32-Jährigen gefährdet wurden, melden sich bitte unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei.

Von Sonne geblendet Schwanewede. Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Dienstagvormittag im Molkereiweg (Landesstraße 149). Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 58-jähriger Transporterfahrer von der Vorbrucher Straße auf die Landesstraße abbiegen. Aufgrund der Sonneneinstrahlung übersah er einen 39-jährigen Autofahrer, der selber gerade in die Vorbrucher Straße abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 39-Jährige leicht verletzt. Sein Auto war zudem nicht mehr fahrbereit. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von 8000 Euro.

Fahrradfahrerin nach Unfall leicht verletzt Osterholz-Scharmbeck. In der Reiswerkestraße kam es am Dienstagmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einer 42-jährigen Autofahrerin und einem Mädchen auf ihrem Fahrrad. Als die Autofahrerin in die Pappstraße abbiegen wollte, übersah sie nach ersten Angaben vermutlich aufgrund der Sonneneinstrahlung das Mädchen. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, musste aber zunächst nicht medizinisch versorgt werden. An den beiden Fahrzeugen zusammen entstand ein Schaden in einer Höhe von etwa 250 Euro.

Vorgärten nach Unfall beschädigt Lübberstedt. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag in der Waldstraße, als ein 47-jähriger Autofahrer beim Abbiegen in die Bahnhofstraße nach ersten Erkenntnissen einen 19-jährigen Autofahrer übersah. Nach dem Zusammenstoß fuhr der 19-jährige Autofahrer in zwei Vorgärten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 1900 Euro.

