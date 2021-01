Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Falscher Baumfäller+ Versuchter Einbruchdiebstahl aus Holzanbau + Nach Unfall entfernt

Landkreis Osterholz (ots)

Falscher Baumfäller Lilienthal. Am Montagnachmittag bietet ein derzeit unbekannter Tatverdächtiger einer Seniorin in der Straße "Hinter dem Berg" Baumfällarbeiten in ihrem Garten an. Während des Gesprächs betritt offensichtlich eine zweite Person das Haus und durchsucht dieses. Danach flüchteten die Unbekannten vermutlich ohne Diebesgut vom Tatort. Der Mann aus dem Garten dürfte etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Er soll einen Bart getragen haben und von normaler Statur sein. Der Tatverdächtige dürfte eine Strickmütze und einer Steppjacke getragen haben. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Umständen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lilienthal unter Telefon 04298/465660 zu melden.

Versuchter Einbruchdiebstahl aus Holzanbau Lilienthal. In der Tilsiter Straße kam es in dem Zeitraum zwischen dem 03.01.2021 und Montagmorgen zu einem versuchten Diebstahl aus einem Holzanbau unter einem Carport. Bisher unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein Vorhängeschloss und entfernte sich dann ohne Diebesgut vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04298/465660 entgegen.

Nach Unfall entfernt Lilienthal. Am Montagvormittag, gegen 11:20 Uhr, fuhr eine derzeit unbekannte Person mit ihrem Auto in der Hauptstraße in Höhe der Klosterstraße gegen einen am Straßenrand geparkten Lkw. Nachdem die Person angehalten und den Schaden am Lkw begutachtet hatte, entfernte sie sich vom Unfallort. An dem Lkw entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lilienthal unter der Telefonnummer 04298/465660 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Sebastian Landwehr

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell