FW-PI: Auto überschlagen - Eine Person schwer verletzt / Gasaustritt in Halstenbek

Auto überschlagen - Eine Person schwer verletzt

Gasaustritt in Halstenbek

Pinneberg (ots)

Datum: Freitag, 14. Februar 2020 +++ Einsatzort: Pinneberg, LSE +++ Einsatz: TH Y (TH Standard, Menschenleben in Gefahr) +++ Einsatzort: Halstenbek, Hartkirchener Chaussee +++ Einsatz: THGAS (TH Gasgeruch)

Gegen 13:30 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg zu einem Verkehrsunfall auf die LSE zwischen dem Kreisel Pinneberg und der Anschlussstelle Waldenau ausrücken, um eine Person aus einem PKW zu befreien.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Pinneberg wenige Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort eintrafen, lag der überschlagende PKW auf dem Dach hinter der Leitplanke. Die Fahrerin war im Fußbereich eingeklemmt und konnte mit Hilfe von kleinerem technischem Hilfsmittel schnell befreit werden. Die Frau wurde umgehend vom bereitstehenden Rettungsdienst und einem Notarzt erstversorgt und anschließend in ein Hamburger Krankenhaus transportiert. Im Zuge der Rettungsarbeiten wurde die LSE in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Parallel kam es in der Hartkirchener Chaussee in Halstenbek zu einer Beschädigung einer Gasleitung. Die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek konnte sowohl eine Gaskonzentration im Gebäude, sowie außerhalb des Gebäudes feststellen. Der dazu alarmierte Energieversorger dichtet das Gasleck zur Stunde ab. Die Feuerwehr Halstenbek stellt den Brandschutz während dieser Arbeiten sicher. Nach Beendigung der Arbeiten durch den Energieversorger werden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Halstenbek noch Be- und Entlüftungsmaßnahmen an dem Gebäude durchführen. Die Einsatzdauer wird noch etwa eine Stunde andauern. Die Einsatzstelle wurde durch die Polizei weiträumig abgesperrt, wodurch es zu einer enormen Verkehrsbeeinträchtigung kam.

Kräfte FF Pinneberg: 15 mit 3 Fahrzeugen Rettungsdienst RKiSH: 4 mit 2 Fahrzeugen Kreisfeuerwehrverband: 1 mit 1 Fahrzeug Polizei 5 mit 3 Fahrzeugen Einsatzleiter: Claus Köster, Wehrführer FF Pinneberg

Kräfte FF Halstenbek: 19 mit 6 Fahrzeugen Polizei: 6 mit 3 Fahrzeugen Einsatzleiter: Kai Semmelhack, stv. Wehrführer

