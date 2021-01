Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tageswohnungseinbrecher unterwegs

Neuss-VogelsangNeuss-Vogelsang (ots)

Am Samstag (2.1.), in der Zeit von 16:15 bis 18 Uhr, brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Daimlerstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in die Wohnung. Sie durchsuchten die Räume und das Mobiliar und ließen hierbei Schmuck und Bargeld mitgehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu dem Tageswohnungseinbruch an der Daimlerstraße nimmt das zentrale Kommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131/3000 entgegen.

Einbrecher kommen nachts..." - Irrtum! Einbrecher kommen oft tagsüber, wenn üblicherweise niemand zu Hause ist, nämlich zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit, am frühen Abend oder an den Wochenenden. In der dunklen Jahreszeit nutzen Einbrecher oft die frühe Dämmerung aus.

