Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen/A8 - Nicht auf den Verkehr geachtet

Einen schweren Verkehrsunfall verursachte eine 28-Jährige am Freitag auf der A7.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr fuhr die 28-Jährige mit ihrem Ford von der Rastanlage Lonetal auf die A7 in Fahrtrichtung Süden. Ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, lenkte sie ihren Ford vom Beschleunigungsstreifen direkt auf den linken Fahrstreifen. Dort fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Audi. Trotz einer Vollbremsung konnte er den Unfall nicht vermeiden und prallte in das Heck des Ford. Durch den Zusammenstoß prallte der Ford in die Mittelleitplanke und schleuderte über die gesamte Fahrbahn zurück auf den Beschleunigungsstreifen. Dort kam der Ford zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sich die Unfallverursacherin schwer, der 57-Jährige Audi-Fahrer und seine 56-Jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Alle drei Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die A7 in Richtung Süden teilweise komplett gesperrt werden. Gegen 10.45 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Der Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

