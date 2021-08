Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Strohballen fällt auf Mann

Mit Verdacht auf schwerere Verletzungen kam ein 56-Jähriger am Donnerstag ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Der 56-Jährige half gegen 16 Uhr beim Einlagern von Strohballen in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Ertingen. Der Mann war wohl für einen Augenblick unachtsam und ein etwa 20 Kilogramm schwerer Ballen flog auf den Mann. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit Verdacht auf schwerere Verletzungen in ein Krankenhaus.

