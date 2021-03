Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 03.03.2021, gegen 10.16 Uhr, ereignete sich in der Bubenhauser Straße ein Verkehrsunfall. Zwei PKW fuhren hintereinander von der L 465 kommend Richtung Kreisel. Diesen Fahrzeugen kam auf ihrer Fahrbahn ein dunkler Audi, neues Modell, mit ZW-Kennzeichen entgegen. Der vorausfahrende Fahrzeugführer bremste stark ab und die folgende Fahrzeugführerin fuhr dann leicht auf diesen auf. Der Audi-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Es kam zu einem Sachschaden von ca. 200 Euro. Eine Person wurde leicht verletzt. Hinweise zu dem Audi bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell