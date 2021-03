Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Münzgasse

Pirmasens (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte am Dienstag, zwischen 06:45 und 16:15 Uhr, einen in der Münzgasse geparkten, schwarzen Ford Focus. Dieser war in Queraufstellung zur Fahrbahn auf einem Parkplatz vor der "Pro Seniore Residenz" abgestellt. Vermutlich beim Wenden oder beim Ein- oder Ausparken wurden beide Türen der Fahrerseite des Ford von einem wahrscheinlich roten Fahrzeug beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

