Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nachtrag zur gestrigen Pressemeldung zur Diebstahlserie in Vinningen

Vinningen und Kröppen (ots)

Link zur gestrigen Pressemitteilung: https://s.rlp.de/Gi7aU Eine Zeugin hat am Dienstag, gegen 04:05 Uhr, im Vorbeifahren zwei männliche Personen im Scheinwerferlicht ihres Autos wahrgenommen, die auf Fahrrädern aus der Trulbener Straße kommend in Richtung Pirmasenser Straße gefahren sind. Jeder der Männer habe ein zweites Fahrrad mitgeführt. Die Männer hätten versucht, sich zu verstecken, als sie vom Scheinwerferlicht erfasst wurden. Möglicherweise haben mit dieser genaueren Zeit- und Täterangabe weitere Zeugen Beobachtungen gemacht, denen sie bislang keine größere Bedeutung beigemessen hatten. Außerdem scheint es, dass die Täter, zumindest nicht in unmittelbarer Nähe, über ein Transportfahrzeug verfügten, so dass die Wahrscheinlichkeit weiter gestiegen ist, dass sie fußläufig oder auf Fahrrädern von weiteren Zeugen gesehen wurden. Außerdem bittet die Polizei die Vinninger und die Kröppener Bevölkerung um Sichtung eventuell vorhandener Aufnahmen von Überwachungs- oder Wildkameras, auch wenn sie selbst nicht betroffen waren. Die Täter waren in der Tatnacht mit Sicherheit auf mehreren Privatgrundstücken unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.dezu melden. kips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell