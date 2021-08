Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim -Betrunken mit Pkw Unfall verursacht und weggefahren

Ulm (ots)

In der Nacht zum Samstag in den frühen Morgenstunden beschädigte ein 32jähriger BMW-Fahrer in Heidenheim in der Fuchssteige einen geparkten Pkw und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Flüchtige wurde jedoch von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet, welche dem Täter heimlich folgte und den Notruf wählte. Dank des Hinweises konnte der Unfallverursacher im Bereich des Hasenweges von Beamten des Polizeireviers Heidenheim gestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Dieses Ergebnis dürfte auch der Grund für den missglückten Fluchtversuch gewesen sein. Seinen Führerschein ist der Mann nun los. Er wurde zur Anzeige gebracht.

