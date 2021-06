Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Gasflasche eines Grills brannte - Drei Einsätze am Wochenende

Herdecke (ots)

Drei Einsätze für die Freiw. Feuerwehr am Wochenende:

Ein Rettungswagen sollte am Freitag um 14:08 Uhr auf der Dortmunder Landstraße abgesichert werden. Der Einsatz war aber nicht mehr erforderlich.

Zu einer Tierrettung rückte die Freiw. Feuerwehr am Samstag um 14:32 Uhr aus.

Ein brennender Grill wurde der Feuerwehr dann am Samstag um 18:50 Uhr aus der Straße "In der Schlage" gemeldet. Bei Eintreffen brannte die im Grill befindliche Gasflasche. Die Bewohner wurden vorsichtshalber in die Gebäude geschickt. Die Feuerwehr drehte die Flasche zu und kühlte sie anschließend mit einem C-Rohr herunter. Zwei Fahrzeuge waren 35 Minuten im Einsatz.

Bilder: Fabian Westerhoff, Feuerwehr.

