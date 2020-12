Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Kelleraufbrüchen gesucht

HagenHagen (ots)

In einem Zeitraum von Donnerstag (26.11.2020), 20:00 Uhr bis Mittwoch (02.12.2020), 17:00 Uhr verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Volmestraße und brachen dort drei Keller auf. Eine Anwohnerin bemerkte am Mittwoch (02.12.2020) gegen 17:00 Uhr unter anderem das Fehlen eines Fahrrades aus ihrer Kellerparzelle. Dabei stellte sie zudem fest, dass zwei weitere Keller geöffnet waren. Durch hinzugerufene Polizisten konnten vor Ort zunächst keine Täterhinweise erlangt werden.

Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

