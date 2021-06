Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Abgelenkt: Taschendieb lässt sich Wort buchstabieren

Kaiserslautern (ots)

Ein mutmaßlicher Taschendieb hat am Donnerstag mit einem Trick eine 63-Jährige bestohlen.

Der Mann sprach sein Opfer in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Mannheimer Straße an. Er fragte, wie man ein bestimmtes Wort schreibe. Während die hilfsbereite Frau dem Unbekannten das Wort buchstabierte, wurde ihr unbemerkt der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen. Den Diebstahl stellte die 63-Jährige erst später fest, als bereits 1.000 Euro von ihrem Bankkonto fehlten. Das Geld wurde mit der gestohlenen Bankkarte abgehoben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise handelte der Verdächtige nicht alleine. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem ist am Donnerstag ein etwa 1,68 Meter großer, korpulenter Mann im Bereich des Pfalzcenters aufgefallen? Der Verdächtige hat kurze schwarzgraue Haare mit dem Ansatz einer Glatze. Er trug einen Dreitagebart. Der circa 50 Jahre alte Mann war sonnengebräunt und mit einem gestreiften, blauweißen Poloshirt bekleidet. Er hatte eine kleine, dunkle Umhängetasche bei sich. Die 63-Jährige geht davon aus, dass der Mann Osteuropäer sein könnte. Zeugen, die Hinweise geben können oder zur Mittagszeit verdächtige Personen beziehungsweise Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

