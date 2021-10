Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Quad gestohlen

Breckerfeld (ots)

In der Nacht vom 01.10. auf den 02.10. entwendeten Unbekannte ein am Hansering abgestelltes Quad. Das Bronze farbene Fahrzeug war in einer Parkbox direkt an der Straße abgestellt. Auf dem Quad waren zwei Koffer montiert. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht.

