Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall an Lichtzeichensignalanlage mit einer leichtverletzten Person

Ennepetal (ots)

Am 02.10.21, gegen 14:05 Uhr, kam es an der Kreuzung Friedrichstraße / Voerder Straße / Neustraße in Ennepetal zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 49-jähriger Hagener befuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Iveco samt Anhänger die Neustraße und beabsichtigte dabei geradeaus über die Lichtzeichensignalanlage in die Voerderstraße einzufahren. Er befuhr dabei jedoch versehentlich den Rechtsabbiegerstreifen, welcher in die Friedrichstraße führt. Zudem habe die Lichtzeichensignalanlage laut Zeugenaussagen rot angezeigt. Zeitgleich befuhr ein 20-jähriger Ennepetaler mit seinem VW Polo die Friedrichstraße in Fahrtrichtung Neustraße. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision zwischen Anhänger und dem VW Polo, wobei der Ennepetaler leicht verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht und sein Pkw wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 3.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell