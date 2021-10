Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ennepetal (ots)

Am 01.10.2021 kam es auf der Voerder Straße in Ennepetal zu einer Kollision zwischen Fußgänger und Pkw. Gegen Mittag befuhr ein 28-jähriger Gevelsberger mit seinem Renault die Voerder Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe eines Einkaufszentrums trat hierbei plötzlich ein 59-jähriger Fußgänger auf die Fahrbahn. Trotz eines Ausweichsmanövers des Renaultfahrers konnte eine Kollision nicht mehr vermieden werden. Der Fußgänger wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

