Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Verkehrszeichen beschädigt

Hattingen (ots)

Am Mittwoch meldete eine Verkehrsteilnehmer, gegen 23:30 Uhr, dass an der Kreuzung Märkische Straße/ Am Bahrenberg Unbekannte ein Verkehrszeichen 205 (Vorfahrt gewähren) beschädigt haben. Das Verkehrszeichen wurde offensichtlich gewaltsam aus der Bodenverankerung gelöst und gänzlich abgeknickt. Hinweise auf die Verursacher gibt es bislang nicht.

