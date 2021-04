Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Scheibe am Gymnasium eingeworfen (12.04.2021)

Donaueschingen (ots)

Eine Sachbeschädigung begangen haben Unbekannte über das Wochenende an einer Schule in der Humboldtstraße. Die Täter warfen mit einem Betonstein eine Scheibe im Untergeschoß eines Gymnasiums ein und verursachten einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell