Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer kommt von der Straße ab (12.04.2021)

Hüfingen (ots)

Einen Unfall mit insgesamt rund 5.000 Euro Sachschaden verursacht hat ein Autofahrer am Montagabend gegen 20 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Hüfingen. Ein 33-jähriger VW Polo Fahrer kam nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Die Beschädigungen an seinem Auto waren so heftig, dass der Wagen nicht mehr fahrbereit war. Der Fahrer blieb unverletzt.

