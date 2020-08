Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Landkreis Rottweil) Warnhinweis der Polizei für den Bereich Freibad Sulz (0.08.2020)

Sulz (ots)

Ein weiterer Fall des gefährlichen Eingriffs im Straßenverkehr am Freibad Sulz wurde am Montag der Polizei gemeldet. Ein Familienvater berichtete, dass bereits vor zwei Wochen ein Unbekannter am Fahrrad seiner Tochter den Spannverschluss des Vorderrads mutwillig gelöst hatte. Auch damals soll das Fahrrad in der Jahnstraße am Fahrradabstellplatz des Freibades gestanden haben. Die Polizei warnt hiermit die Bevölkerung und bittet Fahrradfahrer vor Fahrtantritt die Räder zu kontrollieren. Verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Freibades bitte unverzüglich an das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423/8101-0, melden.

Pressemeldung vom 04.08.2020

Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten 13-Jährigen kam es am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr in der Straße "Obere Hauptstraße". Der Junge war mit dem Rad auf der Fahrt vom Freibad nach Hause, als die Kette heruntersprang. Als er bremsen wollte, reagierte die Bremse nicht. Der Radfahrer stürzte und kam zu Fall, wobei er sich jedoch nur leicht verletzte. Zuhause angekommen stellte der Vater fest, dass Unbekannte die Radbefestigungen an Vorder- und Hinterrad gelöst hatten, sodass keine Bremswirkung mehr vorhanden war. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell