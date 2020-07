Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: 85-jährige Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag im Stadtteil Neuenheim wurde eine 85-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt. Ein 52-jähriger Handwerker befand sich gegen 10.30 Uhr im Laderaum seines Kleintransporters, der am Fahrbahnrand der Wielandtstraße abgestellt war, und stürzte aus bislang unbekannten Gründen rückwärts aus dem Laderaum des Fahrzeugs. Dabei stieß er mit der 85-Jährigen zusammen, die mit ihrem Pedelec auf Radstreifen in Richtung Mönchhofstraße unterwegs war. Die Seniorin stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

