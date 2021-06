Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Knappenstraße wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in zwei Baucontainer eingebrochen. Die unbekannten Täter nahmen diverse Werkzeuge und Werkzeugmaschinen mit.

Castrop-Rauxel:

Auf der Lindenstraße wurde zwischen Donnerstagmittag und Freitagnacht in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die unbekannten Täter auf einen Balkon, hebelten ein Fenster auf und stiegen dann über eine Sitzbank in die Wohnung ein. Anschließend wurde das Schlafzimmer durchsucht. Die Täter nahmen mehrere elektronische Geräte mit und flüchteten dann über die Terrassentür.

Datteln:

Auf der Hohe Straße wollten unbekannte Täter am frühen Freitagmorgen, gegen 3.15 Uhr, in ein Juweliergeschäft einbrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben zwei Täter versucht, die Schaufensterscheibe zu zerstören, indem sie mit Gegenständen dagegen schlugen. Dabei wurde der Alarm ausgelöst und die Täter flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise auf Tatverdächtigen geben können.

Haltern am See:

Auf der Antoniusstraße haben unbekannte Täter Silberplatten aus einer Kirche gestohlen. Die Votivgaben lagen in einer Vitrine, die von den Tätern geöffnet wurde. Eigentlich hängt die Vitrine an einer Wand, am Donnerstagmorgen lag sie auf dem Boden. Die Kirche ist tagsüber geöffnet - der Tatzeitraum liegt nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Dienstag und Donnerstagmorgen.

Oer-Erkenschwick:

Am Donnerstagnachmittag sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus auf der Stimbergstraße eingebrochen. Eine Tür im ersten Oberschoss wurde aufgehebelt und anschließend die Wohnung durchsucht. Nach bisherigen Informationen haben die Täter Bargeld gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

