POL-RE: Castrop-Rauxel: Gartenhäuser aufgebrochen - zwei Tatverdächtige festgenommen

Recklinghausen (ots)

Auf der Gerther Straße wurde am späten Donnerstagabend in zwei Gartenhäuser eingebrochen. Zeugen hatten gegen 23.45 Uhr verdächtige Geräusche gehört und die Polizei alarmiert. Die Täter hatten es offensichtlich auf die dort abgestellten Fahrräder abgesehen. Als einer der Männer versuchte, auf einem gestohlenen Fahrrad zu flüchten, konnte er gestoppt werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden noch vor Ort festgenommen. Dabei leisteten sie teils massiven Widerstand. Ein Polizist wurde durch einen der Tatverdächtigen verletzt - der Beamte musste ins Krankenhaus gebracht werden und war nicht mehr dienstfähig. Auch einer der tatverdächtigen Männer wurde medizinisch versorgt, nach bisherigen Erkenntnissen hatte er sich während des Einbruchs verletzt. Die beiden Tatverdächtigen, deren Identität noch nicht abschließend geklärt ist, wurden ins Polizeigewahrsam gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Es wurden Anzeigen wegen Diebstahl und Widerstand geschrieben.

