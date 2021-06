Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Jugendlicher Fahrradfahrer angefahren

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend, um 19:15 Uhr, fuhr ein 13-jähriger Fahrradfahrer aus Castrop-Rauxel auf der Christinenstraße in Richtung Cottenburgstraße. Auf der Cottenburgstraße fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel. Im Bereich der Einmündung kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der 13-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Autofahrer keinen gültigen Führerschein besitzt.

