POL-D: Verkehrsunfall in Urdenbach - Pedelec-Fahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 23. Mai 2021, 16.40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Urdenbach wurde eine Pedelec-Fahrerin so schwer verletzt, dass sie stationär in einem Krankenhaus behandelt wird.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei bog eine 74 Jahre alte Frau mit ihrem Opel von der Koblenzer Straße, aus Richtung Garath kommend, in die Kammerrathsfeldstraße ab. Offensichtlich übersah sie dabei eine Frau, die mit ihrem Pedelec auf dem Radweg, aus Richtung Urdenbach kommend, unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge stürzte die 63-jährige Zweiradfahrerin zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Notarztwagen in eine Klinik gebracht.

