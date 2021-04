Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hemdingen. Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Pkw-Fahrerin nach Vorfahrtsmissachtung

Bad Segeberg (ots)

Am 14.04.2021, gegen 09.17 Uhr, meldeten Autofahrer der Polizei einen Verkehrsunfall im Einmündungsbereich des außerorts gelegenen Steindamm (L 195 in Hemdingen) und der Beverner Straße (K 10).

Eine 51jährige Frau aus Elmshorn war mit ihrem Pkw Alfa Romeo von der Beverner Straße nach links in den Steindamm eingebogen und dabei mit dem Pkw Ford Focus einer 26jährigen Frau aus dem Quickborner Umland kollidiert. Die 26jährige war mit ihrem Fahrzeug auf der L 195 in Richtung Ellerhoop unterwegs und hatte an dieser Einmündung Vorfahrt.

Beide Beteiligten wurden von zwei Rettungswagenbesatzungen erstversorgt. Die Ford-Fahrerin wurde mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen und die Unfallgegnerin mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert.

Der Sachschaden an den stark beschädigten Fahrzeugen wird auf 15.000 Euro geschätzt.

