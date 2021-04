Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Entsorgung von Batterien - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (14.04.2021) stellten Beamte in der Straße "An der Raa" neben einem Wertstoffcontainer einen Karton mit Blockbatterien fest.

Es handelt sich hierbei um Batterien, die u. a ihren Einsatzschwerpunkt bei Camping- und Arbeitslampen, aber auch in Sicherungsgeräten wie Alarmanlagen finden.

Der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei- und Autobahnreviers Elmshorn hat die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubtem Abfall.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die unmittelbar vor Feststellung der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise sind an die Polizei unter der Rufnummer 04121- 4092-0 zu richten.

Hinweis der Polizei zur Entsorgung von Batterien: - Batterien zählen zu den gefährlichen Abfällen, enthalten Schadstoffe und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden - Sie enthalten Wertstoffe, die recycelt werden können. - Sie enthalten gesundheits- und umweltgefährdende Stoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei. - Leere Batterien, sog. Altbatterien können in vorhergesehen Sammelboxen u.a. in Drogerien, Supermärkten und Elektrogeschäften oder bei Recylinghöfen der Kommunen kostenfrei abgegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell