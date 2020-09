Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Taschendiebe schlugen im Verbrauchermarkt zu

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Eine unbekannte weibliche Täterin entwendete am Donnerstag (17. September), gegen 16 Uhr, das Portemonnaie einer 79-jährigen Seniorin in einem Verbrauchermarkt am Schibsler Weg. Sie stahl es aus einer Handtasche, die die Rentnerin an ihrem Einkaufswagen gehangen hatte. Die Täterin konnte durch die Überwachungsanlage des Marktes aufgezeichnet werden und wird als zirka 50 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß beschrieben. Zu diesem Zeitpunkt war die Täterin mit einem hellen Mantel bekleidet und trug eine Brille.

Die Polizei Heinsberg rät:

- Lassen Sie ihre Handtaschen und Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen. - Verschließen Sie ihre Taschen sorgfältig und tragen sie sie eng am Körper. - Achten Sie auf fremde Personen, die Ihnen sehr nah kommen. - Wenn Sie Opfer eines Taschendiebstahls wurden, zeigen Sie die Tat bei der Polizei an, auch um andere Menschen zu warnen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell